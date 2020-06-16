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Зеленский рассказал, кому из украинцев грозит обязательная вакцинация от COVID-19

16 июня 2020, 16:14

Украинцы должны проходить вакцинацию согласно закону.

Зеленский
Зеленский ответил на петицию украинцев / УНИАН

Украинцы по закону должны заботиться о своем здоровье, проходить медосмотр и в случае вспышки опасных вирусных инфекций проходить вакцинацию. Обязательно делать прививки придется представителям тех профессий, чья работа связана с потенциальным распространением инфекции.

Такое мнение президента Владимира Зеленского опубликовано в качестве ответа на петицию украинца, который призвал президента не допустить принудительного проведения тестов и вакцинации, сообщает Офис главы государства.

В ответе главы государства речь идет о том, что украинцы по закону обязаны принимать профилактические меры, которые направлены на сохранение их здоровья. Обязательной вакцинации подлежат лица, деятельность которых может сопровождаться распространением различных инфекций.

"Для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней", - отмечено в сообщении.

Напоследок Зеленский подчеркнул, что в 2019 году ВОЗ внесла отказ от вакцинации в список глобальных угроз человечеству. А уже спустя год население столкнулось с коронавирусной инфекцией COVID-19, борьба с которой является ключевой задачей для всей планеты.

Напомним, в мае главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что как только появится вакцина от COVID-19, украинцев ожидает массовая вакцинация.

Владимир Зеленский Вакцина Covid-19 коронавирус в Украине петиция
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