УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Смерть нардепа Давыденко: всплыли новые детали

23 мая 2020, 22:21

Автомобиль Валерия Давыденко с самого утра стоял возле его офиса.

Валерий Давиденко
Валерий Давыденко / Фейсбук В.Давиденко

Рядом с телом народного депутата В.Давыденко найден пистолет, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"По предварительным данным, 23 мая 2020 года в 18.29 в одном из офисных помещений Киева уборщица выявила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Давыденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", - отмечается в сообщении.

Начато уголовное производство по факту смерти народного депутата. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесены по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Досудебное расследование будут осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, отметили в Офисе генпрокурора.

Читайте такжеВыстрел из наградного Глока: озвучена основная версия гибели нардепа Давыденко

В то же время издание Оbozrevatel.com приводит свидетельство одного из местных жителей, который рассказал подробности.

По его словам, в субботу, 23 мая, автомобиль Давыденко, с самого утра стоял возле его офиса, в то же время обстановка в доме была спокойная.

"Было все спокойно, никаких обысков. Давыденко приезжал часто, в праздники и выходные", – отметил он.

/ Obozrevatel.com

В то же время местный житель уточнил, что скорая помощь подъехала к офису около 17:00.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.

Валерий Давиденко Офис генпрокурора
Сейчас вы просматриваете новость «Смерть нардепа Давыденко: всплыли новые детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:12
Загадка гибели нардепа Давыденко: эксперты указали на странные детали
09:00
Коронавирус в Украине подбирается к новому антирекорду Видео
08:47
Возвращение Яценюка: кем могут назначить бывшего премьера
08:32
Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль Видео
08:22
Второй год Зеленского: почему теперь ему мало "не скурвиться" мнение
08:10
"Освобождены от карантина": стало известно, кто может попасть в Польшу Видео
08:07
Удар по мировой безопасности: зачем США пускают под нож международные договоры
07:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая Видео
06:49
Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций
06:39
Синоптик назвал самый жаркий месяц лета 2020
06:22
Испания открывает границы для иностранных туристов после пандемии
06:08
Завершение проекта Стена на границе с РФ перенесли на длительный срок
05:47
"Разрушают жизнь": астролог предупредил, кто может уничтожить Льва Видео
05:16
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мозг человека
04:52
Ученые-медики рассказали, чем полезны для здоровья специи в жирной пище
04:11
Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций
03:44
Что будет с долларом после карантина: эксперты дали прогноз
03:22
Смягчение карантина: врач рассказала, как уберечься от COVID-19 в детсаду
02:48
Нейропсихолог объяснила, откуда берется любовь к сладкому
02:19
Гороскоп на неделю: кому нельзя гнаться за двумя зайцами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять