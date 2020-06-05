Зеленский подписал указ о назначении нового главы Службы внешней разведки

Валерий Кондратюк / УНИАН

Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Евдокимова от должности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №211/2020 размещен на официальном интернет-портале главы государства в пятницу, 5 июня.

В то же время Зеленский указом №212/2020 назначил на должность главы СВР Валерия Кондратюка.

"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины", - подчеркивается в документе.

/ president.gov.u

Валерий Кондратюк родился в 1970 году. Генерал-лейтенант.

В 2014-2015 годах занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

В 2016 году работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

С 2016 по 2019 — заместитель главы Администрации президента Украины. Отвечал за направление спецслужб.