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"Верещук не самый страшный персонаж": эксперт прокомментировал слухи о возможной замене министра обороны

6 июля 2021, 17:50

Как считает эксперт, в плане назначения нового министра обороны у Владимира Зеленского и Офиса президента потенциал для маневра достаточно небольшой.

Таран, Тана министр обороны
Андрей Таран / УНИАН

Шансы на то, что нынешний министр обороны Андрей Таран уйдет в отставку после недавних скандалов, крайне невелики. Об этом в комментарии Главреду сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Говоря о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана, нужно, в первую очередь, отталкиваться от его конфликта с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, который его постепенно "съедает", так как Хомчак пользуется доверием Зеленского хотя бы в части того, что его жена сейчас руководит Черниговской областью", − сказал он.

Загородний полагает, что нет никакой нужды отправлять в отставку Тарана именно сейчас.

"Зачем его менять сейчас – большой вопрос. Таран пока не успел стать фигурантом громких скандалов, после которых уже можно было бы говорить о его увольнении. При этом его активно критикуют только со стороны Порошенко и патриотично настроенные люди, что в глазах Банковой скорее плюс, чем минус", − сказал он.

Кроме того, говорит Загородний, в плане назначения нового министра обороны у Владимира Зеленского и Офиса президента потенциал для маневра небольшой.

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"Да и на кого менять? Учитывая то, что у Зеленского в принципе не слишком сложились отношения по понятным причинам - вся когорта вменяемых генералов в ВСУ, которые занимались военными вопросами, пришла при Порошенко и сейчас их активно обвиняют в коррупционных схемах. Потому высока вероятность того, что министр обороны останется", − полагает эксперт.

Также Загородний убежден, что вариант с выдвижением на должность министра обороны нардепа от Слуги народа Ирины Верещук – вполне себе рабочий.

"Ирина Верещук в этом случае – не самый "страшный" персонаж "слуг" на эту должность. По крайней мере, она имеет представление об армии, так как она училась на военного. Кроме того, управление Минобороны женщиной – общеевропейский тренд. Военная сфера – это ремесло, где должны работать профессиональные люди, а не ребята со слайдами, которые не понимают, с какой стороны подойти к танку. Потому я не исключаю ее как кандидата, потому как она – не токсичный вариант. Помимо прочего, она "своя" - в скандалы не попадала, придерживается вменяемой политической позиции и потому может сформулировать правильные мысли и не ноунейм", − подытожил он.

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Напомним, ранее в украинском Министерстве обороны угодили в конфуз, крайне неоднозначно прокомментировав слух о возможной отставке руководителя ведомства Андрея Тарана.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет" - написали в Facebook от его имени.

Соответственно, сотрудники Минобороны перепутали понятия "фальшстарт" и "фальцет" [особую технику пения, при которой мужской голос сильно отличается от обычного тембра и похож по высоте издаваемых нот на женский - Главред].

Ирина Верещук новости Украины Андрей Таран
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