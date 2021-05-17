Весеннее обострение: Кива сравнил себя со Скоропадским и пригрозил советнику Авакова

Илья Кива / УНИАН

Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива назвал трутнем советника главы МВД Владимира Мартыненко, который инициировал повторную защиту его диссертации.

Мартыненко в своем Facebook заявил, что дополнительная экспертиза работы Кивы может состоятся в другом вузе и усомнился, что по ее итогам нардеп сможет стать кандидатом наук.

"Раньше я тебя не замечал, таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне придется всегда тебе помогать", - написал Кива в комментариях в Facebook.

Кроме того, в своем Telegram-канале Кива внезапно сравнил себя в гетманом Павлом Скоропадским.

"Я, как и Скоропадский, не люблю этих галичан, не доверяю им…Великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо", – написал Кива.

Он процитировал гетмана Павла Скоропадского, который говорил, что "узкое украинство – исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и это является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет…".

По словам Кивы, нельзя упрекнуть Тараса Шевченко, что он не любил Украину, но если он жил сегодня, то наверняка не отказался бы от русской культуры. Но одновременно работал бы над развитием своей собственной, украинской, если бы условия давали бы ему возможность это делать.

"Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробно историю своей Украины, ее географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении", – добавил Кива.

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Скандал с диссертацией Кивы: