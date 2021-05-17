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Весеннее обострение: Кива сравнил себя со Скоропадским и пригрозил советнику Авакова

17 мая 2021, 15:52
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Илья Кива заявил о том, что не любит галичан и не доверяет им.

Кива угодил в очередной скандал
Илья Кива / УНИАН

Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива назвал трутнем советника главы МВД Владимира Мартыненко, который инициировал повторную защиту его диссертации.

Мартыненко в своем Facebook заявил, что дополнительная экспертиза работы Кивы может состоятся в другом вузе и усомнился, что по ее итогам нардеп сможет стать кандидатом наук.

"Раньше я тебя не замечал, таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне придется всегда тебе помогать", - написал Кива в комментариях в Facebook.

Кроме того, в своем Telegram-канале Кива внезапно сравнил себя в гетманом Павлом Скоропадским.

"Я, как и Скоропадский, не люблю этих галичан, не доверяю им…Великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо", – написал Кива.

Он процитировал гетмана Павла Скоропадского, который говорил, что "узкое украинство – исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и это является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет…".

По словам Кивы, нельзя упрекнуть Тараса Шевченко, что он не любил Украину, но если он жил сегодня, то наверняка не отказался бы от русской культуры. Но одновременно работал бы над развитием своей собственной, украинской, если бы условия давали бы ему возможность это делать.

"Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробно историю своей Украины, ее географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении", – добавил Кива.

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Скандал с диссертацией Кивы:

  • 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
  • Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
  • Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
  • Журналисты Bihus.Info изучили диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
  • Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.
Илья Кива новости Украины ОПЗЖ
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