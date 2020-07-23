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Военкоматы создают реестр участников Революции достоинства среди бойцов АТО: названа причина

Причиной стало прощание на Майдане с погибшим офицером 24-й бригады Тарасом Матвеевым.

23 июля 2020, 18:31
военкомат
Военкоматы собирают списки майдановцев / skvira.com

Областные военкоматы получили распоряжение составить списки участников Революции достоинства среди ветеранов АТО и действующих бойцов ООС.

Как сообщает Обозреватель, приказы разослало оперативное командование Восток. Документы были обнародованы в Сети.

В приказе пишут, что военные комиссары Днепропетровской и Харьковской областей должны составить списки действующих военнослужащих, которые принимали участие в Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Журналисты выяснили, что идея с такими списками появилась после внутреннего скандала в связи с прощанием на Майдане независимости с погибшим офицером 24-й бригады Тарасом Матвеевым. Командование не уведомили, что Матвеев был активным участником Майдана в 2014 году, поэтому они попали в неловкое положение.

После инцидента с похоронами Матвеева, главком дал приказ собрать списки майдановцев, чтобы, в случае трагической необходимости, организовывать прощание на Майдане без лишних скандалов. Командование полагает, что они попали в крайне неудобную ситуацию.

Напомним, на оккупированном Донбассе пророссийские боевики совершили надругательство над телом военного медика Николая Ильина, зверски убитого накануне возле Зайцева.

Как ранее сообщалось, в районе Зайцево, несмотря на договоренность о "режиме тишины", боевики обстреляли группу военных, которая пыталась эвакуировать тело погибшего военнослужащего ВСУ Дмитрия Красногрудя. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин.

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