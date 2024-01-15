'Взорвался': Буданов ответил, как потеря РФ А-50 и Ил-22 повлияет на фронт

Потеря Россией самолетов А-50 и Ил-22 обязательно скажется на способности россиян наносить удары по материковой Украине. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил подбитие двух военных самолетов оккупантов.
В комментарии FT глава разведки отметил, что во время спецоперации был уничтожен по меньшей мере один самолет врага, другому - с повреждениями - удалось приземлиться.
"А-50 был сбит и взорвался. Ил-22 получил серьезные повреждения, но, к большому сожалению, сумел совершить вынужденную посадку в Анапе", - прокомментировал Буданов.видео дня
По данным разведки, Россия в целом имеет восемь А-50 в хорошем состоянии. Уничтожение такого самолета, вероятнее всего, повлияет на способность России действовать и коммуницировать в зоне боевых действий "круглосуточно", пояснил руководитель ГУР.
В то же время, как подчеркнул старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, потеря Россией А-50 "значительна, поскольку в РФ их - ограниченное количество".
Сбиты А-50 и Ил-22
14 января украинские военные подбили сразу два российских самолета над Азовским морем. Речь идет об уничтожении А-50 и существенном поражении Ил-22.
Российские окружающие ресурсы подтверждают потерю Россией сразу нескольких бортов и постят фото последствий ударов, тогда как Кремль комментировать ситуацию отказывается.
А-50 - уникальный самолет для дальней радиолокационной разведки и управления, разработан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. самолет способен обнаруживать различные цели на значительных расстояниях, включая воздушные, наземные и надводные объекты.
В то же время экипажу Ил-22 удалось "выжить" благодаря мощным средствам РЭБ самолета, которые якобы "отвели" ракету на расстояние в 500 м, поэтому взрыв только "задел" борт.
Пока неизвестно, каким оружием были поражены А-50 и Ил-22. Некоторые эксперты предполагают, что спецоперация была осуществлена с использованием "блуждающего" Patriot.
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