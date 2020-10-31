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Виновника смертельного ДТП на Майдане Независимости завезли в суд на каталке

31 октября 2020, 14:26

Прокуроры будут требовать, чтобы мужчину оставили под стражей без права внесения залога.

Виновника ДТП привезли в суд на носилках / скриншот с УНН

В субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд выбирает подозреваемому в смертельного ДТП на Майдане выбирают меру пресечения. Самого 66-летнего мужчину, которому ранее сообщили о подозрении, привезли на машине "скорой помощи".

Машина доставила мужчину после 12:00. Он был на каталке, на которой его завезли в здание суда, сообщает "УНН".

По информации издания, прокуроры будут требовать, чтобы мужчину оставили под стражей без права внесения залога.

Отметим, на месте жуткой аварии погибли две женщины 30 и 79 лет. Также пострадала семья с пятимесячным младенцем.

ДТП на Майдане – о чем сообщалось ранее:

  • 30 октября в Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. По последним данным, двое погибших. Очевидцы рассказывают, что автомобиль вылетел со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.
  • Чуть позже в МВД озвучили причину смертельной аварии на Майдане Независимости в Киеве, когда водитель Land Rover протаранил толпу на пешеходной части Крещатика. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.
  • Нацполиция задержала водителя - виновника кровавого ДТП в центре Киева. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.

новости Киева Майдан Незалежности Смертельное ДТП
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