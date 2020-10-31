Виновника смертельного ДТП на Майдане Независимости завезли в суд на каталке

Виновника ДТП привезли в суд на носилках / скриншот с УНН

В субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд выбирает подозреваемому в смертельного ДТП на Майдане выбирают меру пресечения. Самого 66-летнего мужчину, которому ранее сообщили о подозрении, привезли на машине "скорой помощи".

Машина доставила мужчину после 12:00. Он был на каталке, на которой его завезли в здание суда, сообщает "УНН".

По информации издания, прокуроры будут требовать, чтобы мужчину оставили под стражей без права внесения залога.

Отметим, на месте жуткой аварии погибли две женщины 30 и 79 лет. Также пострадала семья с пятимесячным младенцем.

ДТП на Майдане – о чем сообщалось ранее: