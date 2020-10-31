Виновника смертельного ДТП на Майдане Независимости завезли в суд на каталке

Прокуроры будут требовать, чтобы мужчину оставили под стражей без права внесения залога.
В субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд выбирает подозреваемому в смертельного ДТП на Майдане выбирают меру пресечения. Самого 66-летнего мужчину, которому ранее сообщили о подозрении, привезли на машине "скорой помощи".
Машина доставила мужчину после 12:00. Он был на каталке, на которой его завезли в здание суда, сообщает "УНН".
По информации издания, прокуроры будут требовать, чтобы мужчину оставили под стражей без права внесения залога.
Отметим, на месте жуткой аварии погибли две женщины 30 и 79 лет. Также пострадала семья с пятимесячным младенцем.
ДТП на Майдане – о чем сообщалось ранее:
- 30 октября в Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. По последним данным, двое погибших. Очевидцы рассказывают, что автомобиль вылетел со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.
- Чуть позже в МВД озвучили причину смертельной аварии на Майдане Независимости в Киеве, когда водитель Land Rover протаранил толпу на пешеходной части Крещатика. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.
- Нацполиция задержала водителя - виновника кровавого ДТП в центре Киева. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.
Автор: Адриана Бубновская