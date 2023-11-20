Военный может обжаловать решение ВВК: как это сделать

Есть два законных пути, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если выводы вам кажутся несправедливыми.

https://glavred.info/ukraine/viyskoviy-mozhe-oskarzhiti-rishennya-vlk-yak-ce-zrobiti-10518535.html Ссылка скопирована

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года / коллаж Главреда. Фото УНИАН, Генштаб ВСУ

Если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья, он может оспорить выводы ВВК.

Вариантов обжалования два - в досудебном порядке и через суд, объясняет Минздрав.

Обычно положительный результат можно получить уже на этапе просмотра в досудебном порядке, поэтому лучше начать с него.

видео дня

Что для этого необходимо?

Написать заявление / жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение Высшей ВВК.

Приобщить к заявлению / жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо самостоятельно принести в Высший ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес соответствующей ВВК.

Военно-врачебная комиссия по результату рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, именно оно теперь и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).

Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата – истец может обратиться в суд.

Минздрав подчеркивает, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, ведь это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК.

Военное положение и всеобщая мобилизация на территории Украины продлены до 15 ноября 2023 года.

Мужчины, которые переезжают в другие регионы и меняют свое место жительства, должны обратиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) там, куда они приехали, и встать на воинский учет. За границей им следует обратиться в консульское учреждение. Сделать это нужно в течение 7 дней.

Кроме мужчин, на воинский учет должны стать женщины, работающие по медицинской специальности.

Мобилизовать могут граждан, которые годны к несению военной службы в ВСУ и не имеют права на получение отсрочки.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.