Военный может обжаловать решение ВВК: как это сделать

Если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья, он может оспорить выводы ВВК.
Вариантов обжалования два - в досудебном порядке и через суд, объясняет Минздрав.
Обычно положительный результат можно получить уже на этапе просмотра в досудебном порядке, поэтому лучше начать с него.
Что для этого необходимо?
- Написать заявление / жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение Высшей ВВК.
- Приобщить к заявлению / жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).
Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо самостоятельно принести в Высший ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес соответствующей ВВК.
Военно-врачебная комиссия по результату рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, именно оно теперь и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).
Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата – истец может обратиться в суд.
Минздрав подчеркивает, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, ведь это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК.
Мобилизация в Украине
Военное положение и всеобщая мобилизация на территории Украины продлены до 15 ноября 2023 года.
Мужчины, которые переезжают в другие регионы и меняют свое место жительства, должны обратиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) там, куда они приехали, и встать на воинский учет. За границей им следует обратиться в консульское учреждение. Сделать это нужно в течение 7 дней.
Кроме мужчин, на воинский учет должны стать женщины, работающие по медицинской специальности.
Мобилизовать могут граждан, которые годны к несению военной службы в ВСУ и не имеют права на получение отсрочки.
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