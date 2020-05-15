"Только во сне": СБУ резко высказалась о визите рэпера Гуфа в Киев

В СБУ ответили на планы Гуфа посетить Киев / Instagram Гуфа

Российский репер Алексей Долматов, которому с 2016 года запрещено посещение Украины из-за выступлений в Крыму, анонсировал масштабный концерт по всей стране после карантина.

В СБУ на соответствующие анонсы ответили, что не пустят скандального рэпера в Украину, сообщает пресс-служба ведомства 15 мая.

"СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне", - сообщили в СБУ.

Российскому рэперу Гуфу (Алексей Долматов) запрещен въезд в Украину до 1 марта 2021 года.

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Также артист похвастался тем, что намерен открыть свой магазин и продавать футболки, худи и толстовки от 1200 грн, в наличии и кепки, рюкзаки, стикеры - несомненно, все собственного производства. Есть вещи с фирменным принтом - контур сталинских высоток в центре Москвы.

Напомним, что только в январе 2020 стало известно об огромных финансовых проблемах Гуфа из-за его производства - он был за волосок от банкроства со своим брендом LUGANG.

В 2016 году клуб в Одессе пытался нарушить мартовский запрет на въезд Гуфа в Украину, но ему так и не дали пересечь границу и попасть на концерт. Зато Гуф попал в Черный список Миротворца.