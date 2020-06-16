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Заседание по делу Гандзюк перенесли: защита Мангера пробует указать судье "на дверь"

16 июня 2020, 16:28

Мангер покинул здание суда после объявленного перерыва для назначения нового судьи для рассмотрения отвода.

Владислав Мангер
Защита Мангера заявила отвод судье / УНИАН

Во вторник, 16 июня, судебное заседание по изменению меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, было перенесено в связи с ходатайством защиты подсудимого об отводе судьи.

Об этом рассказал прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, пишет LB.ua.

"Сразу после начала судебного заседания сторона защиты заявила ходатайство об отводе судьи. По мнению адвокатов, судья не является непредвзятым, потому что... разрешил задержание Мангера с целью привода", - сообщил прокурор.

Он считает, что на самом деле это было сделано с целью затягивания судебного процесса.

Отметим, адвокат Мангера заявил о фальсификации при выборе судьи.

"Нами была установлена фальсификация при выборе судьи для рассмотрения ходатайства прокуратуры. Вместо 20-ти судей которые есть в Печерском суде Киева, в автоматическом распределении участие принимали только двое",- заявил Дмитрий Ильченко, адвокат Мангера.

Он также добавил, что рассмотрение их ходатайства состоится, скорее всего, завтра.

Добавим, прокуратура ходатайствовала о закрытом заседании, поскольку в суде будут исследовать личные обстоятельства фигурантов дела, угрозы свидетелям и прослушку, рассказал Синюк.

Мангер покинул здание суда после объявленного перерыва для назначения нового судьи для рассмотрения отвода.

Как известно, Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне утром 31 июля 2018 года, активистка попала в больницу с более чем 30% ожогов тела. Позже - 4 ноября - стало известно, что активистка умерла в больнице.

После нападения правоохранители задержали пятерых возможных злоумышленников, четверо - признались, что причастны к преступлению. Позже суд огласил приговор нападавшим. В заказе убийства Гандзюк подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Читайте также"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на ГандзюкНапомним, накануне Печерский райсуд города Киева дал разрешение на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.

После задержания фигуранта дела должны доставить на заседание суда. В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк он проходит как заказчик.

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - говорится в сообщении.

Владислав Мангер Екатерина Гандзюк суд новости Украины
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