Экс-командующий ВМС Украины Воронченко назначен на новую должность

Таран представил командующего ВМС и объявил новую должность Воронченко / Фото: пресс-служба ВМС Украины

В Одессе 15 июня в рамках официальной церемонии министр обороны Андрей Таран представил нового командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексея Неижпапу, обозначив новую должность его предшественника Игоря Воронченко.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, министр публично высказал слова благодарности адмиралу Воронченко за добросовестную многолетнюю службу и назвал его новую высокую должность. Экс-командующего ВМС назначили Главным инспектором министерства обороны.

"В жизни каждого человека, особенно это касается нас, военнослужащих, которые всю жизнь переезжают с места на место, получая новые назначения и новые задачи, наступает такой период, когда завершается работа на той должности, которая была до этого и начинается работа на новой. Такой период в жизни наступил и для адмирала Игоря Воронченко. Если до этого вы отвечали только за ВМС, то сейчас в должности главного инспектора Минобороны, я буду требовать с Вас ответственности за все, что происходит во всех видах ВС Украины", — отметил Таран.

Читайте такжеТотальный контроль: РФ в Крыму следит за судами, идущими в порты Украины - ВоронченкоВ ходе церемонии Воронченко был награжден знаком отличия и получил холодное оружие — офицерский морской кортик. Министр подчеркнул, что адмирал в сложные времена произвел титаническую работу и ВМС значительно усовершенствовали свою работу.

Таран представил нового командующего ВМС и поздравил контр-адмирала Алексея Неижпапу с назначением на почетную и ответственную должность, пожелал ему сил и выдержки.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 июня назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Как ранее сообщалось, бывший командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил о том, что ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению нет.