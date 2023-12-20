Вне закона и поскорее: сколько украинцев жаждут наказания коррупционеров

Среди украинцев провели опрос о наказании за коррупцию.

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сколько украинцев жаждут наказания коррупционеров / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Граждане Украины жаждут как можно скорейшего наказания главных коррупционеров страны. Многие согласны даже на беззаконие. Киевский международный институт социологии провел опрос и опубликовал результаты.

Исследование, которое продолжалось с 29 ноября по 9 декабря посредством телефонного интервью и охватило 1031 человека показало, что вопрос коррупции после полномасштабной войны для украинцев сейчас является проблемой №1.

Результаты опроса

Благодаря опросу, проведенному КМИС, стало известно, что подавляющее большинство украинцев, а именно 55% - жаждут быстрого наказания коррупционеров. Они согласны даже на нарушение законов.

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При этом, 42% украинцев считают, что наказывать необходимо по закону, даже если это займет много времени. А вот 3 % так и не определились со своим взглядом.

Наказание коррупционеров / КМИС

Социологи утверждают, что желание наказать виновных как можно скорее даже с нарушением закона напрямую связано с недоверием к судам. Количество таких респондентов - 63%, большая часть из них также не доверяет полиции.

При этом, совершенно противоположным является доверие президенту. Те, кто хотят наказания коррупционеров, в своем большинстве доверяют Владимиру Зеленскому.

Недоверие судам и полиции / КМИС

Мнение украинцев о самых "наболевших" темах

Напомним, киевский междунароный институт социологии провел опрос среди населения Украины, который длился с 29 ноября по 9 декабря с помощью телефонного интервью. Результаты опроса уже опубликованы. Согласно средним показателям опроса, за последние полгода в Украине стало больше людей, которые готовы идти на территориальные уступки ради того, чтобы завершить войну. С мая по декабрь их количество возрасло на 9 процентов.

При этом, согласно данным другого опроса, абсолютное большинство украинцев уверены, что при хорошей поддержке Запада Украина способна достичь желаемого результата в борьбе против России. Таких мнений - 87% из всех опрошенных.

Также, около 72% украинцев негативно отнеслись бы к решению президента Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУВалерия Залужного. Примерно 43% респондентов считают, что определенные разногласия между ними имеют место быть, однако в серьезные противоречия верят лишь 8%.

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