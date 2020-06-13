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Пробное ВНО можно пройти онлайн

13 июня 2020, 14:31

В Украине все желающие смогут пройти пробное ВНО дома.

ЗНО
Пробное ВНО можно пройти онлайн / УНИАН

Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня. Но пройти оценивание можно онлайн.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Там убеждены, что пункты проведения пробного оценивания безопасны, однако в связи с распространением коронавируса их посещение запрещено.

"Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома", - сообщили в Центре.

Для того, чтобы пройти пробное ВНО, нужно:

15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы.

  • выполнить задание в тестовой тетради;
  • до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;
  • получить свой результат с тестирования.

17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбран для прохождения пробного ВНО.

  • в течение двух дней выполнить задания тестовой тетради;
  • до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов;
  • получить свой результат тестирования.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня", - отметили в Центре.

Тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения таких тетрадей находится в личных кабинетах участников.

Читайте такжеМинобразования определилось с ВНО-2020: названы датыНапомним, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачов заявил, что в Украине уже вовсю идет подготовка документов о полной отмене ВНО.

"Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Более того, очень надеюсь, что это - лишь слухи, возможно - попытка проверить реакцию общества", - сообщил Горбачов.

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