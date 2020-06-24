УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Полный трэш": Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО

Президент пожелал школьникам успехов во время написания ВНО и крепкого здоровья.

24 июня 2020, 22:58
Зеленский
Зеленский обратился к школьникам накануне ВНО / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский накануне ВНО выразил поддержку выпускникам, которые будут сдавать тесты.

Об этом глава государства заявил в видеообращении к выпускникам, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание.

"Честно говоря, в этом году все не очень справедливо – из-за коронавируса у вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, "был полный трэш". Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо и будет очень хороший результат", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеВ Украине разрешили провести ВНО: названы даты

Он добавил, что будет непросто, но "мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, ради вашего результата".

При этом он призвал не забывать о соблюдении карантинных ограничений - надеть защитные маски, соблюдать надлежащее расстояние друг от друга и все дезинфицировать.

"Все, что можно. Все зависит от вашей фантазии", - сказал президент.

"Вы знаете, я всем желаю 36,6 - это о температуре, а не о баллах, а по поводу баллов всем желаю 200 баллов", - отметил президент и пожелал здоровья выпускникам.

ВНО в Украине

Ранее Главред писал, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание.

Также министр образования Любомира Мандзий сообщила, что новый учебный год для школьников, скорее всего, начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса - с 17 сентября.

Сейчас вы просматриваете новость «"Полный трэш": Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:58
"Полный трэш": Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО
22:44
Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет Видео
22:36
Украина поднялась на второе место в Европе по приросту заражений Covid-19 Видео
22:31
Самые популярные имена: как украинцы называли своих чад в 2020 году
22:15
Коронавирус в Украине и мире на 24 июня: за сутки заразились 165 тысяч человек Видео
21:44
"Люди устали": Саакашвили резко прошелся по правлению Путина
21:37
Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020 Видео
21:33
Зеленский дал громкое обещание пострадавшим от паводков в Карпатах Видео
21:11
В Черногории назвали важные условия въезда для украинцев
21:00
"Высокая оценка": "корабельная сосна" Домбровская простила обидчиков Видео
20:47
Врач пояснил, почему в Киеве ослабляют карантин Видео
20:43
Корчинский в прямом эфире облил водой ЛГТБ-активиста и ветерана Видео
20:19
Участница Від пацанки до панянки объявила о своей ориентации
20:16
Стихия в западной Украине: подсчитаны колоссальные убытки
20:10
Сдвинулись с мертвой точки: суд над Януковичем перешел в новую фазу Видео
19:53
Состояние Михаила Ефремова после ДТП ухудшилось Видео
19:47
В IKEA отреагировали на незаконное использование леса из Украины Видео
19:43
Выяснилось, когда Зеленский выйдет из "карантинного режима"
19:18
В Украине могут измениться правила денежных переводов: что хотят разрешить
19:05
Эксперты пояснили, связано ли наводнение на Закарпатье с вырубкой лесов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять