"Полный трэш": Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО

Зеленский обратился к школьникам накануне ВНО / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский накануне ВНО выразил поддержку выпускникам, которые будут сдавать тесты.

Об этом глава государства заявил в видеообращении к выпускникам, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание.

"Честно говоря, в этом году все не очень справедливо – из-за коронавируса у вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, "был полный трэш". Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо и будет очень хороший результат", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеВ Украине разрешили провести ВНО: названы даты

Он добавил, что будет непросто, но "мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, ради вашего результата".

При этом он призвал не забывать о соблюдении карантинных ограничений - надеть защитные маски, соблюдать надлежащее расстояние друг от друга и все дезинфицировать.

"Все, что можно. Все зависит от вашей фантазии", - сказал президент.

"Вы знаете, я всем желаю 36,6 - это о температуре, а не о баллах, а по поводу баллов всем желаю 200 баллов", - отметил президент и пожелал здоровья выпускникам.

ВНО в Украине

Ранее Главред писал, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание.

Также министр образования Любомира Мандзий сообщила, что новый учебный год для школьников, скорее всего, начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса - с 17 сентября.