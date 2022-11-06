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Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатания

6 ноября 2022, 02:40

Военный эксперт Александр Мусиенко отмечает частые изменения в командовании оккупантов, и добавляет, что такие изменения отнюдь не вдохновляют россиян.

война в Украине, ВСУ, российские оккупанты
Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатания / Коллаж фото Минобороны РФ, 10-я горно-штурмовая бригада

Русские оккупанты регулярно находят все и новые поводы для недовольства и деморализации. Об этом рассказал известный военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "24 каналу".

"Не следует забывать, что Пригожину дали указание создать ЧВК "Вагнер" — но он не военный. Конечно, на фоне этого будут возникать конфликты", — говорит он.

"Повар Путина" Пригожин и другие, похожие на него "деятели", говорит Мусиенко, вовсе чужды агрессорскому генералитету.

"Можем вспомнить того же Гиркина, другие лица тоже могут вынырнуть. Так, как мы видим, Путин сам открыл этот "ящик Пандоры", он сам награждал полевых командиров — "Гиви", "Моторолу", Захарченко, мы слышали обо всех этих террористах", – подытожил Мусиенко.

По мнению специалиста, кроме Пригожина сейчас могут появляться и другие — так называемые полевые командиры. Они будут ориентировать на себя мобилизованные и другие военнослужащие агрессорской армии, которые не удовлетворены положением вещей.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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