Военный эксперт объяснил, что удерживает РФ от широкомасштабного наступления на Украину

Усиление военных действий на Донбассе может начаться уже со следующей недели, не исключил Олег Жданов.
Отказом продлевать мандат ОБСЕ на границе Донбасса РФ пошла на шантаж для того, чтобы заставить международную организацию надавить на Украине в плане ведения переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы напрямую с Донецком и Луганском.
Как пишет военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в материале на Главреде, отказ РФ также может быть связан и с недавним визитом Владимира Зеленского в США и его встречи с Джо Байденом.
"Сейчас обстрелы, которые активизировались в конце августа, идут на спад. Но вполне возможно, что усиление военных действий может начаться уже со следующей недели, с началом политического сезона в Украине, с открытием сессии Верховной Рады. Причем на открытие украинской сессии они могут нанести нам потери, тем самым напоминая, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения в трактовке РФ", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что Россия может приурочить свои военные учения с Беларусью к усилению конфронтации, поскольку эти учения больше направлены против Запада, чем против Украины.
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"Единственное, что пока спасает Украину - то, что сегодня Россия не может проводить широкомасштабных военных действий на украинской территории. Потому что если Россия предпримет какие-либо действия наступательного характера, то ни Германия, ни Франция уже не смогут отрицать того, что в Украине идет война с Российской Федерацией", - добавил Жданов.