Военный эксперт объяснил, что удерживает РФ от широкомасштабного наступления на Украину

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Отказом продлевать мандат ОБСЕ на границе Донбасса РФ пошла на шантаж для того, чтобы заставить международную организацию надавить на Украине в плане ведения переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы напрямую с Донецком и Луганском.

Как пишет военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в материале на Главреде, отказ РФ также может быть связан и с недавним визитом Владимира Зеленского в США и его встречи с Джо Байденом.

"Сейчас обстрелы, которые активизировались в конце августа, идут на спад. Но вполне возможно, что усиление военных действий может начаться уже со следующей недели, с началом политического сезона в Украине, с открытием сессии Верховной Рады. Причем на открытие украинской сессии они могут нанести нам потери, тем самым напоминая, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения в трактовке РФ", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что Россия может приурочить свои военные учения с Беларусью к усилению конфронтации, поскольку эти учения больше направлены против Запада, чем против Украины.

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"Единственное, что пока спасает Украину - то, что сегодня Россия не может проводить широкомасштабных военных действий на украинской территории. Потому что если Россия предпримет какие-либо действия наступательного характера, то ни Германия, ни Франция уже не смогут отрицать того, что в Украине идет война с Российской Федерацией", - добавил Жданов.