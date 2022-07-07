Военный эксперт пояснил, как уничтожение ВСУ русских складов повлияет на ход войны

ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасов / Генштаб ВСУ, скрин

Поскольку украинские военные успешно уничтожают склады боеприпасов русских агрессоров, уже в ближайшем будущем это окажет серьезное влияние на ход украино-российской войны. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По словам специалиста, русские оккупанты годами свозили боеприпасы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"А сейчас этих складов нет. В один час уничтожен запас, который формировался годами", – добавил Коваленко.

Эксперт говорит, что удары ВСУ по российским складам с боеприпасами оказывают заметное влияние на возможности оккупантов осуществлять эффективные и атаки. Ведь очевидно, что наступление россиян на Донбассе в несколько раз замедлилось, а на некоторых участках фронта украинская армия пошла в контрнаступление.

"Это только начало. Я уверен, что уже в конце июля и начале августа мы увидим самый настоящий коллапс как системы управления, так и системы обеспечения российских оккупационных подразделений", – подытожил Коваленко.

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Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов объяснил, что российскими оккупационными войсками в Украине, по факту, командуют не генералы, а политики из Кремля. Но такая тактика обречена на провал.

"РФ игнорирует все каноны военного искусства. Они наступательную операцию уже растянули на пятую неделю. И я так понимаю, что они будут наступать до последнего российского солдата на том же Северодонецком направлении или на Изюмском направлении. Почему? Потому что задача стоит политическая, а не военная", – объяснил Жданов.

До того военный эксперт Сергей Згурец говорил, что Россия начинает отходить от провальной тактики использования батальонных тактических групп как основной единицы в войне на Украине.

"Кроме активного использования артиллерии и авиации, начинается смена тактики, что отмечают наши военные и аналитики Пентагона. Они начинают делать ставку на маленькие ротные подразделения вместо батальонных тактических групп, которые должны продвигаться в населенные пункты отдельными маленькими группами и захватывать рубежи. Для этого враг активно использует наемников из группы "Вагнера", нынешняя "Лига". На многие направления, где происходят стыки фронтов, они пытаются бросать именно вагнеровцев, как наиболее подготовленных бойцов по сравнению с подразделениями, которые срочно формируются из личного состава "ДНР" и "ЛНР" , – объяснил он.

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