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Военный эксперт пояснил, какой большой минус есть у армии россиян

21 марта 2023, 02:35
В армии агрессоров из РФ, говорит военный эксперт Роман Свитан, заметно в последние годы внедрились пресловутые "понятийные, блатные манеры".
русская армия, свитан
Роман Свитан / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Армия русских оккупантов унаследовала от советской армии устаревшую систему управления – и это является большим минусом. Об этом в интервью порталу "Гордон" заявил известный украинский военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.

"Негативные моменты российской армии? Старая советская система − закостенелая система управления, никакой обратной связи абсолютно. Ее ломать надо. Но ведь они ее не сломают. Здесь для нас плюс, а для них большой минус. У россиян самое жестокое подавление какого-то инакомыслия, очень жесткое", — отметил эксперт.

Как говорит Свитан, в армии агрессоров заметно в последние годы внедрились пресловутые "понятийные, блатные манеры".

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"То есть они откуда-то [понахватались − Главред]. Это не от Пригожина, это уже потом. Лагерная страна, да. И вот это все вошло в армию. А это убило начисто офицерство, убило начисто честь и совесть офицера. Это две несовместимые вещи − офицерство и бандитизм. Это два полюса разные. А там они смешались. И получается, что эта лагерность просто убила, вычистила, уничтожила офицерскую честь", — объяснил Свитан.

Как говорит специалист, что настоящий офицер-летчик старой закалки "никогда в жизни не сбросил бы бомбы на мирный город, вот просто это не получилось бы".

"Он бы даже не взлетел. Не говоря уже обо всем другом. Поэтому мы это прекрасно видим. Это проблемы российской армии", — подчеркнул Свитан.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны заявляли, что Россия готовит новую волну мобилизации. По мнению аналитиков, очередная волна, скорее всего, только ухудшит ситуацию и качество войск. Уровень подготовки таких оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR, который ведет якобы бывший генерал Службы внешней разведки РФ, сообщалось - Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории России.

Такое решение он, дескать, принял после того, как ему рассказали о тяжелой ситуации для оккупационных войск на войне против Украины.

"На этом фоне Путин заявил, что убежден в необходимости проведения полноценной мобилизации. Теперь, по его мнению, вторая волна частичной мобилизации ничего не решит, и это будет как "резать хвост собаке по частям". Президент высказал мнение, что мобилизация необходима и надо лишь продумать, как ее объявить и, главное, провести наиболее эффективно и без эксцессов, учитывая опыт частичной мобилизации", - пишет канал.

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