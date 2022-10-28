Военный эксперт пояснил, куда делись новые мобилизованные русские солдаты

У оккупантов, говорит военный эксперт Игаль Левин, большие проблемы с тем, как правильно распределить и использовать новых людей.
Только небольшая часть русских новомобилизованных оказалась на фронтах войны России и Украины. Остальные пока в стране-агрессоре, России. Такую информацию 24 каналу озвучил военный эксперт Игаль Левин.
По его словам, у оккупантов большие проблемы с тем, как правильно распределить и использовать новых людей.
По данным Левина, русским генералам удалось мобилизовать минимум две сотни тысяч человек. Но очень небольшую часть (максимум 10 тысяч) удалось перебросить на фронты ‒ в том числе на Восток и Юг (в район Сватово и Херсона).
"Остальные находятся в России. У них проблемы с командирами. К тому же у них нет кадрированных частей", – отметил Левин.
Эксперт напомнил, что кадрированные части – это специальные подразделения, которые заранее готовы для мобилизации. Они пополняются людьми из резерва и быстро становятся полноценными частями. Но русские генералы свои кадрированные части расформировали еще в начале 2010-х.
"В Украине, кстати, кадрированные части были. В России не было. Мобилизированных, брошенных на Юг и Восток, отправили в регулярные части восполнить огромные потери", ‒ подытожил Левин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.
Позднее бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк говорил - несмотря на то, что страна-агрессор, Россия, выпустила по Украине в общей сложности 84 ракеты за одни сутки 10 октября, у оккупантов все же постепенно заканчиваются такие боеприпасы.
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