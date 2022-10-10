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Военный эксперт пояснил, почему разваливается оборона врагов под ударами ВСУ

10 октября 2022, 01:34

С каждым ударом ВСУ, говорит военный эксперт, заставляют опрокидывать силы и средства, пушки или тратить топливо на то или иное направление,

ВСУ, пушка
Военный эксперт пояснил, почему разваливается оборона врагов под ударами ВСУ/ коллаж фото УНИАН

Украинская армия не позволяет закрепиться российским оккупационным войскам и заставляют опрокидывать силы, поэтому оборона россиян не выдерживает и разваливается. Об этом рассказал руководитель украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире радиостанции Радио НВ.

С каждым ударом ВСУ, говорит специалист, заставляют опрокидывать силы и средства, пушки или тратить топливо на то или иное направление, тем самым истощая всю правобережную группировку российских оккупационных войск.

Кузан говорит, что военные всегда готовятся к худшим сценариям.

"По темпу продвижения вдоль Днепра мы видим, что их оборона разрушается быстрее, чем худшие прогнозы военных", – подчеркнул специалист.

Кузан особо сказал, что еще в августе 2022 года все обсуждали железобетонные укрепления, которые якобы строили оккупанты на Юге ‒ но это не помогло оккупантам закрепиться на Херсонщине.

"Сейчас благодаря нашей маневровой тактике — продвижению малыми группами, окружению и обходу с разных сторон, с флангов — мы заставляем россиян просто убегать, часто даже покидая технику и боеприпасы. При этом мы постепенно выравниваем фронт", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось - по мнению политолога Олега Соскина, мобилизация в РФ пока не приведет к массовым протестам, однако уже через несколько месяцев, в январе-феврале 2023 года, страну-агрессора ждут бунты и побоища.

Кроме того, по мнению российского социолога Игоря Эйдмана, Путин может уйти с поста президента Российской Федерации в течение следующего года.

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