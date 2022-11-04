Военный эксперт рассказал, изменит ли зима ход боев ВСУ с врагами / https://ua.depositphotos.com и 10-я горно-штурмовая бригада

С приходом зимы 2022/2023 порядок боев на фронтах украино-российской войны существенно не переменится. Такое мнение в комментарии порталу "РБК-Украина" высказал известный военный эксперт Владислав Селезнев.

Как говорит специалист, ухудшение погодных условий усложнит использование бронетехники по бездорожью. Однако, считает он, ВСУ и дальше будут продолжать контрнаступление и освобождать районы Украины.

"Российская агрессия против нашей страны длится уже 8 лет и 8 месяцев. Вспомним события января-февраля 2015 года, тогда шли активные боевые действия за Дебальцевский плацдарм. Разве мешали зимние условия ведению войны? Не мешали", ‒ заметил Селезнев.

Специалист подчеркнул, что давление русских оккупантов на ВСУ увеличилось, а зимой на путях вне дорог и шоссе будет труднее использовать бронетехнику ‒ поскольку та будет просто застревать в полях.

"Другое дело автодороги - там проблем не будет. Плюс, нужно помнить, прежде всего нынешняя война ‒ война артиллерии, 90% российских потерь являются именно результатом активной и эффективной работы украинских артиллеристов", ‒ подытожил Селезнев.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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