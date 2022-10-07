Воевал на Донбассе с 2014-го: ВСУ ликвидировали "истинного шахтера из Габона"

Иностранец Альф непонятно за что воевал в составе "армии ДНР".
Украинские защитники в ходе боевых действий уничтожили некоего Альфа Диаби (Дьяби).
Как сообщил блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц, "истинный шахтер из Габона" Диаби с 2014 года воевал в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
"Недавно успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил Штефан.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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