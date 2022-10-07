Воевал на Донбассе с 2014-го: ВСУ ликвидировали "истинного шахтера из Габона"

Ликвидированный оккупант / Анатолий Штирлиц

Украинские защитники в ходе боевых действий уничтожили некоего Альфа Диаби (Дьяби).

Как сообщил блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц, "истинный шахтер из Габона" Диаби с 2014 года воевал в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

"Недавно успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил Штефан.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

Читайте также: