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Воин ВСУ потерял руку и бросил невесту: девушка его разыскала и предложила пожениться

12 октября 2022, 20:50

Защитнику всего 22 года, но несмотря на такой юный возраст, парню пришлось преодолеть немало жизненных испытаний.

Воин, ВСУ, любовь
История любви воина, потерявшего руку, но не дух / первое медицинское объединение Львова

Украинский защитник Сергей Костюченко потерял руку на поле боя и решил бросить свою возлюбленную, чтобы не утруждать. Однако она разыскала бойца и предложила ему пожениться. Пара обручилась прямо в больнице. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова в Facebook.

Сергей родом из Житомирской области. Ему лишь 22 года, но несмотря на такой юный возраст, парню пришлось преодолеть немало жизненных испытаний. Два года назад он подписал контракт и встал в ряды ВСУ. В феврале Сергея с побратимами отправили под Киев: парень защищал Ирпень и Бучу. Впоследствии воевал на Луганском направлении.

29 мая Сергей хотел поехать к любимой Юле, чтобы отпраздновать годовщину знакомства. Однако в этот день влюбленным не суждено было встретиться. Сергей получил боевое задание, во время которого едва не потерял жизнь.

Он был в поле, где вскоре начался артобстрел. Воин помнит лишь взрыв. Когда открыл глаза, правой руки уже не было, а левая была повреждена. Посеченные ноги. Сергей не мог встать и позвать на помощь – легкое было разорвано.

Парень вспоминает: "Ждал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался – что моего тела не найдут".

В тот день судьба улыбнулась защитнику. Мимо раненого бойца проезжал побратим, который его увидел и смог спасти.

Далее – эвакуация, реанимация. Когда очнулся, Сергей решил – покинет Юлю. Она же разыскала его через товарищей и приехала. Когда зашла в палату, Сергей расплакался, а Юля сказала: "Женись на мне". Пара обручилась прямо в больнице.

Ранее Главред сообщал, что украинский военный Антон Гладун после подрыва на мине остался без обеих ног и руки. Он защищал родное государство в самых горячих точках, а под Изюмом получил тяжелое ранение.

Также сообщалось, что адвокат Маси Найем, брат заместителя Министра инфраструктуры Мустафы Найема, был тяжело ранен в голову и глаз осколком снаряда.

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