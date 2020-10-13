УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вова принял уже со всех сторон?" - в Сети позубоскалили над объявленным Зеленским опросом

13 октября 2020, 13:01

Инициатива президента Зеленского по поводу опроса украинцев в довесок к местным выборам вызвала шквал глумливых шуток в соцсетях

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Анонс украинским президентом Владимир Зеленский проведения в день местных выборов 25 октября нынешнего года всенародного опроса ‒ на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов ‒ вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей.

"Двадцать пятого октября я задам тебе пять вопросов:

1. У меня было четыре яблока, у Пети пять. Кто убил Эрику?

2. Пасленовые. Кто они?

3. Концепция осуществления компактного тороида термоядерного реактора ITER для холодного синтеза ядер изотопа урана-238.

4. Бл*ть, нах*й я во все это вляпался? Жил бы себе спокойно с Ленкой в Испании. Игрался бы в свой квартал. Постил фоточки из спортзала. А так и рожа раздулась, и делать хрен его знает что теперь. *бучий Беня. Так подставил, так подставил.

5. Где деньги, Зин?", ‒ ехидно и матерно отписался по теме беглый российский блогер и публицист Аркадий Бабченко.

"На избирательном участке я задам тебе пять простых вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете:

1. Коля Велюр - это п*здец или ок?

2. Брат Ермака - это коррупция или ок?

3. Ночные терки с олигархами - это трэш или ок?

4. Кто из меня лучше: актер или президент?

5. Мне уйти?

Что думаешь ТЫ?", ‒ написал пользователь Алексей Давиденко

"Как я вижу опросник от Зеленского 25 октября.

1. Сколько тебе лет?

2. Любимый фильм?

3. Любимая песня?

4. Хотел бы со мной дружить?

5. Пожелание хозяину анкеты", ‒ провел юмористические параллели со школьной анкетой журналист Евгений Муджири.

"1. Вы за то, чтоб жить хорошо, или пусть так?

2. Вы за то, чтобы была пища всегда?

3. Вы за то, чтобы все были здоровы или чтобы болели?

4. Вы за все хорошее или за плохое?

5. В каком году родился Пантелеймон Кулиш?", – предложил свой вариант политик и экс-нардеп Виталий Чепинога.

"1. Кортежи – нах*й?

2. Льготы, блядь, ваши – нах*й?

3. Дачи – нах*й?

4. Всех вас, сука, нах*й?

5. Вова принял уже со всех сторон?", – написала пользовательница Светлана Самборска.

Читайте такжеУ Зеленского назвали способы получения Украиной вакцины от коронавируса

Зеленский новости - что было ранее:

  • В свежем видеообращении Владимир Зеленский заявил - 25 октября в рамках местных выборов на избирательном участке украинцам зададут пять важных вопросов о том, что люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами.
  • До того в Офисе президента рассказали о договоренностях, которые достигли Зеленский и президент Польши Анжей Дуда по поводу деоккупации Крыма

опрос местные выборы в Украине Владимир Зеленский Аркадий Бабченко новости Украины Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «"Вова принял уже со всех сторон?" - в Сети позубоскалили над объявленным Зеленским опросом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:33
Российская вакцина уже в Украине: известны врач сделал неожиданное заявление
13:22
В Сеть попали фото Билли Айлиш в крошечном топе и без балахона
13:15
​Когда состоится пробное ВНО в 2021 году: даты регистрации
13:11
Ранний климакс: врачи раскрыли 6 признаков менопаузы Видео
13:03
В Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от Зеленского Видео
13:01
"Вова принял уже со всех сторон?" - в Сети позубоскалили над объявленным Зеленским опросом Видео
12:57
Где и как пройдет опрос Зеленского: стали известны подробности Видео
12:56
СМИ узнали, о чем Зеленский спросит украинцев во время всенародного опроса Видео
12:52
Что делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатеть
12:50
Еще 6 стран открыли границы: куда могут поехать украинцы Видео
12:41
Погода на Покров и День защитника: синоптик рассказала, где будет снег Видео
12:36
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
12:35
Скандал в Николаеве: в школе ребенку устроили буллинг после отказа родителей платить "поборы" Фото
12:30
Врач поведала "ковидоскептикам", как в больницах Киева мучаются тяжелые пациенты Видео
12:21
"Занимался бл*дством": Дантес сделал публичное признание Видео
12:08
Названа роковая ошибка властей Украины в борьбе с коронавирусом Видео
12:00
Болит голова: названы продукты, от которых нужно отказаться Видео
11:53
Введет ли Украина санкции против Лукашенко: в МИД озвучили позицию Видео
11:45
Власти США могут заставить Google продать браузер Chrome
11:38
Всенародный опрос от Зеленского: в сети озадачены, что спросит у украинцев гарант Видео
11:26
Что лучше всего бодрит с утра - инструкция от актера Кости Войтенко
11:20
Безработица в Украине: опубликована печальная статистика
11:10
В моде сапоги из 90-х: как в ботфортах не выглядеть старомодно - фото Фото
11:00
Опухоль головного мозга: симптомы и нетипичные проявления
10:54
Disney проводит переориентацию в работе из-за коронавируса
10:52
Ученые растолковали, почему повторное заражение коронавирусом более тяжелое Видео
10:46
Пять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врача Видео
10:46
Коронавирус в Украине перешагнул новую "красную линию"
10:32
Сатанист Лукашенко доказал, что прольет сколько угодно народной крови мнение
10:27
Ужесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы
10:12
Зеленский анонсировал всенародный опрос в день выборов 25 октября Видео
10:00
Сухофрукты: эксперты рассказали о плюсах и минусах Видео
09:53
Коронавирус в Киеве 13 октября: прибавилось 400 больных Covid-19 за сутки
09:43
Пандемия коронавируса не утихает: Илон Маск заявил, что Швеция была права Видео
09:33
В Слуге народа предложили заморозить повышение минималки Видео
09:17
Повторное заражение Covid-19: в мире зафиксировали первую смерть от реинфекции Видео
09:00
Клюква: маленькая ягода, оберегающая от рака и инфекций Видео
08:58
Кровавая бойня в России: нижегородский стрелок найден мёртвым в лесу
08:54
В ВОЗ объяснили, почему отмена карантина не подарит иммунитет к Covid-19 Видео
08:48
Как Украину пытаются втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
08:14
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
08:08
В США приостановили испытания вакцины от Covid-19: в чем причина Видео
08:07
В Раде объяснили насчет курса доллара по 32-33 грн/$ к концу года Видео
08:00
Уничтожает сердце: американские врачи назвали опасные продукты Видео
07:35
Жесткого локдауна не будет, но карантин усилят - Степанов Видео
07:15
"Легкие словно разрывает гранатой": врач рассказал, как коронавирус бьет наповал Видео
07:00
Минздрав предложит продлить карантин в Украине до конца 2020 года Видео
06:59
Украина никогда не вернет Крым и Донбасс тем путем, о котором мечтает мнение
06:30
"Пациентов уже нигде не берут": врач предупредил о катастрофе из-за Covid-19 Видео
05:36
Когда закончится пандемия коронавируса: Комаровский озвучил новый прогноз Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять