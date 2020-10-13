"Вова принял уже со всех сторон?" - в Сети позубоскалили над объявленным Зеленским опросом

Владимир Зеленский / УНИАН

Анонс украинским президентом Владимир Зеленский проведения в день местных выборов 25 октября нынешнего года всенародного опроса ‒ на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов ‒ вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей.

"Двадцать пятого октября я задам тебе пять вопросов:

1. У меня было четыре яблока, у Пети пять. Кто убил Эрику?

2. Пасленовые. Кто они?

3. Концепция осуществления компактного тороида термоядерного реактора ITER для холодного синтеза ядер изотопа урана-238.

4. Бл*ть, нах*й я во все это вляпался? Жил бы себе спокойно с Ленкой в Испании. Игрался бы в свой квартал. Постил фоточки из спортзала. А так и рожа раздулась, и делать хрен его знает что теперь. *бучий Беня. Так подставил, так подставил.

5. Где деньги, Зин?", ‒ ехидно и матерно отписался по теме беглый российский блогер и публицист Аркадий Бабченко.

"На избирательном участке я задам тебе пять простых вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете:

1. Коля Велюр - это п*здец или ок?

2. Брат Ермака - это коррупция или ок?

3. Ночные терки с олигархами - это трэш или ок?

4. Кто из меня лучше: актер или президент?

5. Мне уйти?

Что думаешь ТЫ?", ‒ написал пользователь Алексей Давиденко

"Как я вижу опросник от Зеленского 25 октября.

1. Сколько тебе лет?

2. Любимый фильм?

3. Любимая песня?

4. Хотел бы со мной дружить?

5. Пожелание хозяину анкеты", ‒ провел юмористические параллели со школьной анкетой журналист Евгений Муджири.

"1. Вы за то, чтоб жить хорошо, или пусть так?

2. Вы за то, чтобы была пища всегда?

3. Вы за то, чтобы все были здоровы или чтобы болели?

4. Вы за все хорошее или за плохое?

5. В каком году родился Пантелеймон Кулиш?", – предложил свой вариант политик и экс-нардеп Виталий Чепинога.

"1. Кортежи – нах*й?

2. Льготы, блядь, ваши – нах*й?

3. Дачи – нах*й?

4. Всех вас, сука, нах*й?

5. Вова принял уже со всех сторон?", – написала пользовательница Светлана Самборска.

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