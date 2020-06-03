Война на Донбассе: боевики "ЛНР" отменили режим боевой готовности

Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник / "Комсомольская правда"

Главарь группировки боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник объявил об отмене режима полной боевой готовности "народной милиции".

Соответствующее сообщение в среду, 3 июня 2020 года, опубликовали местные информационные ресурсы, которые контролируются террористами.

"Украина выполнила требования "Луганской народной республики" и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций", — заявил Пасечник.

Главарь "ЛНР" утверждает ‒ в оккупированном Луганске меньше всего заинтересованы в эскалации военного конфликта.

Напомним, ранее боевики из группировок "ДНР" и "ЛНР" привели подконтрольные им войска в полную боевую готовность ‒ якобы по причине обострения ситуации на линии соприкосновения. Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин обвинил командование ВСУ в том, что украинские бойцы более 250 раз нарушали режим прекращения огня с начала мая 2020 года.

Позднее представитель боевиков "ЛНР" Яков Осадчий рассказал о приведении "вооруженных сил республики" в полную боевую готовность "ради предотвращения эскалации конфликта".