Война на Донбассе: боевики "ЛНР" отменили режим боевой готовности

После недолгого бряцанья оружием боевики во временно оккупированном Луганске отказались от режима полной боевой готовности.
Главарь группировки боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник объявил об отмене режима полной боевой готовности "народной милиции".
Соответствующее сообщение в среду, 3 июня 2020 года, опубликовали местные информационные ресурсы, которые контролируются террористами.
"Украина выполнила требования "Луганской народной республики" и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций", — заявил Пасечник.
Главарь "ЛНР" утверждает ‒ в оккупированном Луганске меньше всего заинтересованы в эскалации военного конфликта.
Напомним, ранее боевики из группировок "ДНР" и "ЛНР" привели подконтрольные им войска в полную боевую готовность ‒ якобы по причине обострения ситуации на линии соприкосновения. Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин обвинил командование ВСУ в том, что украинские бойцы более 250 раз нарушали режим прекращения огня с начала мая 2020 года.
Позднее представитель боевиков "ЛНР" Яков Осадчий рассказал о приведении "вооруженных сил республики" в полную боевую готовность "ради предотвращения эскалации конфликта".