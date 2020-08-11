Кравчук рассказал, что планирует изменить в ТКГ, чтобы остановить войну

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как планирует изменить ТКГ для того, чтобы остановить войну на Донбассе.

В частности, в ТКГ планируют пригласить человека, который хорошо знает Донбасс – который жил и работал там. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Кравчук считает, что важно услышать тех людей, которые живут на Донбассе, а не руководителей террористических формирований.

"Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она – украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное – людей , которые там живут", – отметил глава ТКГ.

На уточняющий вопрос, с кем конкретно на оккупированной части Донбасса он готов садиться за стол переговоров, Кравчук ответил так: "Это гражданское общество прежде всего. Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях - я готов их слушать".

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Как сообщал Главред, ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, который до президентства Владимира Зеленского принимал участие в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе, может вернуться в переговорный процесс. Однако Киев его политическую позицию поддерживать не будет.