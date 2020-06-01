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Остановить Путина: Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума

1 июня 2020, 11:55

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявил, что нужно начать консультации в формате Будапешта.

Резников
Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума / УНИАН

Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года. В Кабмине считают, что это необходимый шаг, чтобы остановить президента России Владимира Путина.

Об этом заявил изданию Atlantic Counsil вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что неспособность Запада остановить Путина в отношении Украины привела к эскалации гибридных военных действий России против всего западного мира.

"Пришло время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру", - сказал Резников.

По его словам, одна попытка уже была, когда в 2014 году Великобритания в ООН предложила начать срочные консультации в формате Будапешта. Но эта инициатива не пошла дальше.

Резников убежден, что это нужно повторить, но для начала консультации должны проходить без участия России.

Он подчеркнул, что Украина видит минимум два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках Будапешта. Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности.

Читайте также"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛОНапомним, ранее министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников резко высказался о жителях Донбасса и подчеркнул, что они инфицированы годами российской пропаганды.

По его словам, у боевиков работает мощная пропаганда, которая "заразила" людей и за 6 лет войны уже состоялась идеологическая смена. Он отметил, что фактически там до сих пор осталась модель СССР, тогда как остальная Украина двигалась в сторону демократических ценностей.

Будапештский меморандум Алексей Резников новости Украины война на Донбассе
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