Война "решал" или клинч с Бакановым: СМИ раскрыли причину задержания полковника СБУ

В СБУ прокомментировали задержание сотрудника спецслужбы / Фото: УНИАН

В Службе безопасности Украины прокомментировали информацию о задержании действующего и бывшего сотрудника спецслужбы.

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В СБУ подтвердили задержание одного из своих сотрудников, а также срыв покушения на убийство другого служащего, говорится в сообщении спецслужбы в Facebook.

Подробностей в Службе пока не раскрывают и призывают СМИ пользоваться официальными источниками информации, а также обещают вскоре предоставить дополнительную информацию.

За бывшим первым заместителем Службы безопасности Украины Дмитрием Нескоромным, подозреваемым в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, было установлено наблюдение, в его авто находилась прослушка спецслужб, однако кто-то в СБУ предупредилего об опасности, поэтому операцию решили провести немедленно.

Что стоит за задержанием Дмитрия Нескоромного

Как сообщил изданию Strana.ua источник в СБУ, Нескоромный никуда не сбегал и находится на свободе на контакте со своими адвокатами, которые пытаются "отбить" машину у СБУ.

Источники в СБУ затрудняются сказать, насколько информация о подготовке Нескоромным покушения на Наумова соответствует действительности, либо речь идет о "подставе".

Он напомнил, что Нескоромный был назначен на высокую должность в СБУ по протекции экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Дмитрий Нескоромный, полковник СБУ, предполагаемый заказчик убийства Андрея Наумова / censor.net

"Так как Баканов (Иван Баканов – шеф СБУ, - ред.) не является профессиональным сбушником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескоромный. Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескоромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескоромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескоромного фактически и является реальным руководителем СБУ. Вся кадровая политика находится в его руках", - выдвинул свою версию источник в спецслужбе.

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По его данным, в ближайшее время один из сотрудников СБУ может выступить с заявлением о том, что обвинения против Нескоромного сфальсифицированы Наумовым.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в Госпогранслужбе пишет, что Нескоромного, после неудачной попытки задержания, все же разыскивают, ему запрещен выезд из Украины.

"Крыши" и группы влияния: что известно о разборках в СБУ

По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что в руководстве СБУ начались "открытые криминальные разборки между группами влияния".

Он утверждает, что каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути "крышуют" теневой бизнес.

Андрей Наумов, начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ / censor.net

"В начале 2020-го года главным "решалой" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов. Так что подоплека скандала очевидна", - подчеркнул журналист.

В то же время он не исключил, что в ходе коррупционных разборок и передела сфер "доения" бизнеса между Главком ВБ и Главком К СБУ, Наумов разыграл эту историю для того чтобы дискредитировать конкурирующую группировку.

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"И задержание Расюка - это просто спектакль для подчеркивания собственной значимости и незаменимости в глазах Зеленского и Баканова, которые на такого рода пиар хорошо реагируют", - добавил Бутусов.

Задержание сотрудников Альфы: