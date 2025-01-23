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Война в Украине не закончится в 2025 году: полковник назвал нюансы

Ангелина Подвысоцкая
23 января 2025, 02:27
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Олег Жданов считает, что Трамп будет настаивать на заморозке войны.
Олег Жданов, ВСУ
Война в Украине не закончится в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Главред

Главное из заявления Жданова:

  • Трамп будет пытаться заморозить войну
  • Война в Украине не прекратиться в 2025 году

Президент США Дональд Трамп будет пытаться заморозить войну в Украине. Однако конца войны и заморозки не будет в 2025 году. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он считает, что Трамп может даже пойти на поводу у российского диктатора Владимира Путина, чтобы заручиться поддержкой Китая, который также выступает за прекращение войны на линии разграничения.

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В то же время Жданов уверен в том, что Европа не согласится на такие условия и военные действия будут продолжаться.

"Вполне возможно, что к концу 2025 года мы можем выйти на какие-то приемлемые позиции для начала переговорного процесса", - добавил он.

Как отмечалось, прекращение огня будет рассматриваться при условии размещения на территории Украины миротворцев. В то же время, сейчас это сделать практически невозможно, говорит Жданов.

"Протяжённость фронта 1200 км, больше миллиона личного состава на линии фронта и в тактической глубине с обеих сторон. Технически это выполнить очень тяжело. Да, Макрон готов предоставить нам свой Иностранный легион, точнее французских миротворцев. Но их понадобится тысяч 200 в Украине, 150 тысяч – это катастрофический минимум на такую протяженность фронта. Другой вопрос – каким будет мандат, кто гарантирует, что никто не выстрелит в этого солдата ни с одной из сторон", - объяснил он.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский очертил методы давления, которые президент США Дональд Трамп может использовать в отношении российского диктатора Владимира Путина. В частности, он предложил ввести всеобъемлющие санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для противостояния агрессору.

Впоследствии Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине. Он пригрозил наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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