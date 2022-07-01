Война в Украине: в России более 90 тыс. раненых бойцов - Резников

В России более 90 тыс. раненых бойцов в результате войны против Украины / Фото informnapalm.org, УНИАН

Россия уже потеряла в Украине более 30 тыс. своих солдат. Еще более 90 тыс. военных - ранены. Большое количество оккупантов считается пропавшими без вести. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает УНИАН.

"Российское руководство многих оккупантов выдает как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям", - сказал Алексей Резников.

Кремль хочет, чтобы оккупанты вышли на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также удерживали сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокировали морские коммуникации Украины в Черном море.

"В свою очередь, территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы оборонять все потенциально угрожающие направления", – добавил Резников.

Читайте такжеАрмия РФ теряет силы: Путин может объявить всеобщую мобилизацию и взять "паузу" в войне – Bloomberg

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 35 750 бойцов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о потерях армии Украины в войне с Россией. Глава государства заявил, что там, где украинские защитники теряют одного человека, российские оккупанты теряют пятерых солдат. Такая же математика касается и техники.

"Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там, где мы теряем один танк - они теряют пять. Вот так мы боремся", - сказал Зеленский.

Другие новости: