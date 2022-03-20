Война в Украине: Зеленский заявил, что переговоры не просты и приятны, но они необходимы

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает переговорный процесс с президентами, премьер-министрами, политиками из многих стран, чтобы те давили на Россию, развязала войну против Украины.

Об этом сказал глава государства в ночном видеообращении 20 марта.

По его словам, в субботу, 19 марта, он переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Говорил с президентом Франции Макроном. О нашем взаимодействии. О поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "переговоры не простые и приятные", но они необходимы.

"Потому что это – о жизни. Украина всегда искала мирное решение. Тем более мы заинтересованы в мире сейчас. Потому что это мы считаем каждого убитого. Потому что это для нас важно - каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом. Потому что мы – украинцы, и для нас человек – бесценен", - сказал Зеленский.

Переговоры России и Украины

19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России относительно войны могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее".

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для того, чтобы провести перегруппировку войск. По ее словам, страна, которая настроена на диалог, не будет бомбить мирное население без разбора в день диалога. Трасс отметила, что нет ни одного серьезного вывода российских войск с территории украинского государства или же весомых предложений.

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