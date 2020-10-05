Война за Нагорный Карабах: в Баку рассказали, о чем договорились с Киевом

Боевые действия за Нагорный Карабах / Reuters

Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова рассказала об итогах переговоров с властями Украины по поводу событий за Нагорный Карабах.

Об этом она сообщила сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Мы встречались в Министерстве иностранных дел с высокопоставленными дипломатами, мы встречались с вашими депутатами, и вы знаете, те люди, с которыми я разговаривала, - практически все поддерживают нашу справедливую позицию. И мы очень довольны заявлениями Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана, и о том, что замороженные конфликты, на самом деле, не заморожены, что они могут взорваться в любой момент", - сказала Ахундова.

По ее словам, посол Армении в Украине назвал заявление Кулебы неприемлемым.

"Была озвучена позиция руководства вашей страны в лице президента Владимира Зеленского, что поддерживаем территориальную целостность Азербайджана также, как и Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Мы очень довольны заявлениями украинского руководства", - отметила Ахундова.

Она добавила, что Азербайджан включил Украину в число стран, поддержавших его в борьбе за освобождение оккупированных территорий.

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Напомним, ранее Ахундова рассказала о вероятности мирных переговоров по ситуации с Нагорным Карабахом.

По ее словам, Ереван своими провокациями поставил на них крест.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах