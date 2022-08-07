Войска РФ 24 февраля бомбили пустые аэродромы: ВСУ спрятали авиацию и отправили в бой – Жданов

Генштаб использовал данные разведок Запада и вовремя спрятал боевые самолеты ВСУ – Жданов / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины на момент начала полномасштабной войны с Россией использовал данные разведок Запада и принял нужные меры для сохранения боевой авиации. Поэтому российские войска фактически бомбили пустые аэродромы. В то же время украинская авиация уже работала против оккупантов. И когда Москва говорила об уничтожении военных самолетов ВС ВСУ, они уже уничтожали вражеские колонны. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале в воскресенье, 7 августа, он рассказал о том, что в ночь на 24 февраля, когда Россия осуществила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины, оккупанты били по пустым аэродромам. Украинскую авиацию спрятали заранее, и она, оставшись целой, вступила в бой с захватчиками.

"В ночь на 24 февраля, когда по Украине наносился массированный ракетно-бомбовый удар, все наши аэродромы были пустые, там нашей авиации не было. Именно поэтому наша авиация осталась целая и уже вступила в бой с Российской Федерацией. Кстати, опять ошибка обстановки, или оценки противника, со стороны России сыграла с ними злую шутку и дала нам огромное подспорье в первые недели войны", - объяснил ситуацию Жданов.

Также он отметил, что в начале большой войны россияне говорили о, дескать, уничтожении украинских Воздушных сил. А в это же время авиация ВСУ крушила колонны врага.

"Так, что они (войска РФ, - ред.) практически ничего не уничтожили, да, они повредили инфраструктуру, часть аэродромов была выведена из строя, но Воздушные силы остались целы, потому что Генштаб принял своевременные меры по спасению нашей авиации, и это сработало", - подчеркнул Олег Жданов.

Смотрите видео Главред – Арестович рассказал, как Путин реагирует на успехи ВСУ

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 5 августа рассказал о том, что РФ пошла ва-банк в войне против Украины. По словам чиновника, оккупанты перебрасывают силы и средства даже с Дальнего Востока и Урала. В Кремле полагают, что российское государство, дескать, не должно проиграть эту войну.

Секретарь СНБО Данилов также прокомментировал ситуацию с планами Украины по проведению контрнаступательной операции. Как сказал Данилов, сроки операции устанавливают военные вместе с Верховным главнокомандующим войсками Зеленским. Нужно подождать, как в дальнейшем будут развиваться события.

Глава государства Владимир Зеленский 7 августа рассказал, что армия Украины на прошлой неделе достигла значительных результатов в разрушении вражеской логистики и тыловых баз РФ. Как уточнил президент, ВСУ освободили уже 1060 населенных пунктов.

Другие новости: