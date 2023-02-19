Воздушные шары над Киевом могут быть новой тактикой РФ: в разведке Британии объяснили, в чем ее смысл

Воздушные шары могут нести не только радиолокационные отражатели, но и разведывательную аппаратуру.

В небе над Киевом 15 февраля зафиксировали несколько шаров с радиолокационными отражателями / Telegram

Днем в среду, 15 февраля, в небе над Киевом Вооруженные силы Украины зафиксировали несколько шаров с радиолокационными отражателями. По меньшей мере шесть из них удалось сбить. По всей вероятности, шары были российские. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, это может быть новая тактика России, цель которой - заставить украинцев потратить ценные запасы ракет "земля-воздух" и боеприпасов и получить информацию об украинских системах ПВО.

Отчет британской разведки / Фото twitter.com/DefenceHQ

Накануне 12 февраля в Украине зафиксировали воздушные шары над Днепропетровском.

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14 февраля наблюдение за объектом в форме "воздушного шара" привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. В разведке говорят, что есть реальная вероятность, что это был российский воздушный шар, вылетевший из воздушного пространства Украины.

Отметим, 3 февраля сообщалось о полете неизвестного воздушного шара в воздушном пространстве США. Его маршрут пролегал над штатом Монтана, где находятся шахты межконтинентальных баллистических ядерных ракет США. В Пентагоне предположили, что аэростат принадлежит Китаю и запущен в разведывательных целях. Воздушный шар отслеживали в течение нескольких дней, пока он пролетал над северной частью Соединенных Штатов.

4 февраля США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Каролина. Он пролетел над стратегическими военными объектами и оказался над Атлантическим океаном, где истребители его уничтожили по приказу президента Джо Байдена.

Как сообщал Главред, из-за низкой эффективности массированных ракетных атак русские оккупанты изменили тактику, сосредоточившись на нанесении более частых ударов меньшим количеством ракет. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракетные обстрелы оккупантов связаны с подготовкой к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию.

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