"Возможности у них есть": бывший замглава Генштаба пояснил, ударят ли по Киеву в День независимости

Игорь Романенко / скриншот из видео, УНИАН

У россиян есть возможность нанести ракетный удар по Киеву в период с 23 по 25 августа (как раз в то время, когда украинцы празднуют День независимости). Об этом в комментарии порталу "Факты" заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Я не хочу делать таких прогнозов — будут бить по Киеву или нет. Просто могу сказать, что такие возможности у россиян есть. Но я не думаю, что они решаться бить по так называемым центрам принятия решений в столице", ‒ говорит он.

Тем не менее, говорит Романенко, у ВСУ будет возможность достойно прореагировать на обстрелы русских.

"Кроме того, американцы обещали поставить в Украину противорадиолокационные ракеты HARM, которые позволят сбивать вражеские ракеты с большей эффективностью. HARM способен вычислять и поражать цели даже с выключенными радиолокационными системами. Только вот не знаю, есть ли эти ракеты уже в Украине. Кроме того, в Украине уже модернизировали самолеты МиГ-29, с которых можно запускать HARM. То есть подготовка к возможному массированному обстрелу Украины идет", ‒ подытожил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о существующей опасности массированного ракетного удара РФ по Украине в ближайшее время. Представитель ОП предупредил, что оккупанты РФ ненавидят украинцев, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами городов Украины.

"Безусловно, Киев будет в этом перечне. Помним эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажем, почему "русский мир" гораздо сильнее, чем украинский", - добавил Подоляк.

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