УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Возникли проблемы: в Украине существенно сократят число блокпостов

20 марта 2022, 19:09

На начало прошлой недели в Украине сократили количество блокпостов примерно до 1 500.

Одесса, война
Война / Reuters

В Украине намерены сократить число блокпостов до 800-900. Как заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, в первые дни российского вторжения их было настолько много, что они затрудняли логистику по стране.

По его словам, с начала войны России против Украины чуть ли не каждая община пыталась установить свой блокпост.

Причем доходило до того, что те, кто на них стоял, не знали, что происходит на соседних блокпостах.

"На начало прошлой недели сократили их количество до примерно 1 500 по всей стране. Сейчас их оптимизация продолжается. В целом, я думаю, мы дойдем где-нибудь до цифры 800 - 900 в ближайшие дни. То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны, безопасность, с другой стороны - нормальную логистику по всей стране", - отметил он.

Читайте такжеЧто проверяют на блокпостах – памятка украинцам

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

Читайте также:

viber
война в Украине военное положение война России и Украины
Реклама
Популярное
"Не было времени отвечать": Лобода жестко высказалась о смене украинского гражданства"Не было времени отвечать": Лобода жестко высказалась о смене украинского гражданства Сколько еще будет война: астролог составила гороскоп для Украины и назвала дату обостренияСколько еще будет война: астролог составила гороскоп для Украины и назвала дату обострения Условия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от УкраиныУсловия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины В Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерлаВ Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерла К 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессииК 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессии

Последние новости

20:20

​Сотни трупов за сутки: свежая статистика потерь войск Путина в Украине

20:11

В Белом доме рассказали, возможен ли визит Байдена в УкраинуВидео

20:10

Приметы на 22 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду во время войныВидео

20:07

"Празднует смерть украинских детей": Маша Ефросинина пристыдила продажную Гагарину

19:53

"Россия пытается уничтожить украинский народ": Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от санкцийВидео

Реклама
19:51

В боях за Харьков погиб преподаватель: спасал товарищей из терробороны

19:37

Цена бессмысленной войны для России: как сбережения россиян превращаются в тыквумнение

19:30

Известный украинский биатлонист будет отстреливать российских оккупантовВидео

19:14

Россия ежедневно несет сумасшедшие потери в Украине: в западной разведке предоставили цифры

19:09

Возникли проблемы: в Украине существенно сократят число блокпостовВидео

19:07

Когда закончится война в Украине: астролог назвала опасный период и дату затишья на фронте

19:01

Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флотаВидео

18:42

На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию: персонал работал около 600 часов

18:29

Бекхэм отдал свою страницу в Instagram медику из Харькова, чтобы мир увидел правду о войне в УкраинеФото

18:17

Гороскоп "от Бандеры": как знаки зодиака ведут бой с оккупантами

18:15

Зеленский об отказе от Крыма и Донбасса: Украина не готова к таким компромиссамВидео

18:12

Следующие две недели будут решающими в войне – западная разведкаВидео

18:03

Посадка Лукашенко и гробы в белорусские села: чем закончится участие Беларуси в войне в Украинемнение

17:45

Планировал свадьбу и умер на руках у невесты-именинницы: армия Путина убила украинского актера

17:43

Зеленский назвал условие, при котором Путин бы не начал войнуВидео

Реклама
17:35

Я готов к переговорам с Путиным, но в случае их провала - третья мировая война, - Зеленский

17:14

Сказал правду - враг народа: Комаровский, Ефросинина и другие попали "черный список" России

16:59

За март Укрзализныця эвакуировала из опасных регионов почти 3 млн человек

16:55

Перехвачен разговор оккупанта: военный РФ гордится тем, что убивает детей в УкраинеВидео

16:52

Регина Тодоренко беременна: ведущая случайно показала огромный животВидео

16:46

Враги готовятся захватить гуманитарную колонну возле Харькова – Верещук

16:38

Панин поставил на место пропагандистов, которые поддерживают путинский режим и войну в Украине

16:21

Наконец прозревают: оккупанты пишут рапорты об увольнении целыми подразделениямиВидео

16:18

Четыре условия, которые помогут победить Украинемнение

16:17

В РФ начались репрессии из-за провала путинской армии в Украине - АрестовичВидео

16:03

Что будет, если Путин не достигнет целей в Украине: эксперт по России озвучил сценарии Кремля

15:54

Китай не будет оказывать России военно-техническую поддержку: в Пекине сделали заявление по Украине

15:48

Российские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зернаВидео

15:42

Россия бомбит Украину, но сил для перелома нет: у Зеленского рассказали о ситуации с войной

15:35

Раскрыта правда о психических расстройствах ПутинаВидео

15:11

Когда закончится горячая фаза военных действий: эксперт назвал датуВидео

14:56

Жена Усика показала миру "крымских мр*азей"Видео

14:43

Как обработать рану в домашних условиях – в случае обстрела или падения

14:42

Вера Брежнева вместе с дочкой спасают беженцев из Украины

14:39

Враг начал гатить по гражданским из систем Кинжал и Бастион – ПодолякВидео

Реклама
14:37

Болевой порог России: когда Кремль остановит войнумнение

14:23

Беларусь готовится к вторжению, но получит отпор: в ВСУ предупредили Лукашенко о роковой ошибке

14:15

"Настоящий ад": оккупант рассказал о горах трупов россиян в Украине и призвал РФ одуматьсяВидео

14:14

Актер из Дизель Шоу рассказал, как в КВН Украину представляли "маленькой сестрой" "большого брата"Видео

13:45

Когда закончится война в Украине: астролог назвала сроки поражения армии Путина

13:43

Украинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончитсямнение

13:37

Война в Украине может зайти в тупик - The Washington PostВидео

13:33

В Кременной оккупанты РФ в упор из танка расстреляли дом престарелых: погибли 56 человек

13:02

Мариуполь обстреляли четыре корабля РФВидео

12:57

РФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетних

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять