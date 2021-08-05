Возвращение Донбасса на 90% зависит от Путина - Зеленский

Зеленский о войне на Донбассе / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день возвращение Донбасса на 90% зависит от президента РФ Владимира Путина. Это должны понимать жители ОРДЛО.

"Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и деоккупации наших территорий зависит от одного человека (Путина - ред.) и люди на Донбассе должны это понимать", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для решения конфликта на Донбассе нужна политическая воля.

"С нашей стороны она абсолютно есть. Все в большей части зависит от президента РФ. Мы с ним договорились о КПВВ, мы построили, открыли. Потом мы открыли все КПВВ, а с их стороны, вот в чем проблема", - уточнил Зеленский.

При этом Зеленский заявил, что всегда выступал за договоренности о прекращении огня на Донбассе. По его словам, после вывода войск с Донбасса необходимо дойти до украинской границы.

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"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия. Это предметный разговор", - заявил он.

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По словам президента, он всегда выступал за то, чтобы первым пунктом и "Минска", и всех договоренностей было прекращение огня.

Интервью Зеленского - о чем говорил президент:

Зеленский рассказал, что в России много русских, которым стыдно за действия РФ в вопросах аннексии Крыма.

Также президент посоветовал любителям "русского мира" уже искать себе место в России. Счастья не будет – говорит президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе является прекращение огня.