"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанных

Такое нововведение вызвало много споров в украинском обществе.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу доложить ему о новых ограничениях на перемещение по Украине для военнообязанных.
"Я вижу, что есть разные оценки такого решения (Генштаба - ред.), есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения об утверждении порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений", - заявил Зеленский в обращении.
Также он добавил, что такое нововведение вызвало много споров в украинском обществе.
Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных
Сегодня Генштаб заявил, что мужчинам призывного возраста нельзя самовольно оставлять место проживания – сначала нужно получить разрешение военкома.
У всех военнообязанных мужчин есть право на свободу передвижения по Украине.
Но, если вы меняете место жительства, вам необходимо получить разрешение в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где вы становились на воинский учет.
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