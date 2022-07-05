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"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанных

5 июля 2022, 21:45

Такое нововведение вызвало много споров в украинском обществе.

Зеленский
Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу доложить ему о новых ограничениях на перемещение по Украине для военнообязанных.

"Я вижу, что есть разные оценки такого решения (Генштаба - ред.), есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения об утверждении порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений", - заявил Зеленский в обращении.

Также он добавил, что такое нововведение вызвало много споров в украинском обществе.

Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных

Сегодня Генштаб заявил, что мужчинам призывного возраста нельзя самовольно оставлять место проживания – сначала нужно получить разрешение военкома.

У всех военнообязанных мужчин есть право на свободу передвижения по Украине.

Но, если вы меняете место жительства, вам необходимо получить разрешение в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где вы становились на воинский учет.

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