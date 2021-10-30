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Врач рассказал, кто наиболее уязвим к штамму "Дельта": "Болезнь прогрессирует вдвое быстрее"

30 октября 2021, 09:20
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У больных уже на 4-6 день развивается пневмония и снижается сатурация.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Штамм коронавируса "Дельта" намного агрессивнее своих предшественников - в больницу с ним попадают больше людей, у которых болезнь протекает тяжелее, чем это было раньше.

В интервью Главреду врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал, что больные "Дельтой" к ним в больницу начали поступать начиная с августа.

"Сначала мы протестировали именно на "Дельту" около 10 человек, но позже уже в этом не было смысла, поскольку большинство попадало к нам именно с этим штаммом. Это было заметно, потому что у них изменилась "клиника". Во-первых, изменился возраст больных, ведь раньше в больницу попадали, как правило, люди старше 50 лет, но сейчас это, больше люди молодого возраста - лежали люди и 18,20-летние, но большинство 35-55 лет", - поделился медик.

Также Ричняк подчеркнул, что у больных "Дельтой" сейчас действительно более тяжелое течение болезни.

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Читайте также"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии"Например, на днях к нам поступил мужчина 36 лет с очень низкой сатурацией в 80%. К тому же, в общем с Дельтой люди начали быстрее попадать в больницу - уже на 4-6 день заболевания у них развивается пневмония и снижается сатурация, хотя раньше в больницы, как правило, ложились после 10 дня, в основном на 12-14 день. То есть сейчас болезнь прогрессирует почти вдвое быстрее", - поделился инфекционист.

Ранее Михаил Ричняк рассказывал, что первые симптомы больных коронавирусом изменились с появлением штамма "Дельта" в Украине. Раньше, в первые дни болезни, одними из основных симптомов была потеря обоняния и вкуса, но теперь к ним добавились и новые.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.

Автор: Сергей Кущ
viber
Дельта коронавирус
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