Врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в Украине под Новый год ​

По словам медика, если негативная динамика заражений будет увеличиваться - нужно будет подумать о частичном локдауне.
Коронавирус в Украине набирает обороты и уже к Новому году в стране может быть 15 тысяч инфицированных в сутки. Как заявила врач-иммунолог Алла Волоха, на данный момент такие цифры вряд ли возможны, но через месяц есть большая вероятность их наблюдать.
"Мне все-таки кажется, мы не должны дойти до этой цифры. Я думаю, это будет урегулировано раньше. Наверное, мы не будем ждать самого критического сценария", - рассказала Волоха, пишет Оbozrevatel.
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По словам врача, уже к концу этой недели в Украине может фиксироваться до 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.
"Учитывая, как мы движемся, по нарастающей, я не исключаю такую ситуацию", - уверяет иммунолог.
Медик отмечает, что до конца этого года Украина может выйти на ежесуточный показатель в 15 тысяч больных. И если негативная динамика заражений будет увеличиваться - нужно будет подумать о частичном усилении карантина.
"В некоторых регионах они уже почти все заполнены, и тогда уже возникает вопрос полевых госпиталей. Если будут разворачивать полевые госпитали, то, наверное, стоит задуматься хотя бы о частичном локдауне", – сказала она.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на вторник, 3 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 411 тысяч 93 человека. Коронавирус заразил за сутки еще 8899 человек. Это новый суточный антирекорд заражений.
- Накануне глава МОЗ выступил против введения жесткого карантина в стране. По мнению Максима Степанова, Украине нужно избегать введения локдауна.
- В Минздраве заявили, что ситуация с COVID-19 в Украине из сложной уже превращается в катастрофическую.