"Враг №1": эксперт объяснил, почему гибель Шишова выгодна России

Виталий Шишов / t.me/beldomua

Смерть главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова могла быть насильственной, заявил политолог Богдан Петренко.

В материале на Главреде одной версий убийства белорусского оппозиционера он назвал желание российских властей столкнуть белорусов и украинцев между собой, чем фактически создать для украинцев очередного врага.

"Поскольку это может рассредоточить усилия Украины в противостоянии с РФ, это, соответственно, дает и возможность украинским властям незаметно для общественности пойти на компромиссы с Россией. Условно говоря, если на данном этапе нам придется больше враждовать с белорусами, то можно "под шумок" сделать определенные уступки в сторону России", - считает эксперт.

Он отметил, что в международном аспекте это может сосредоточить внимание ЕС и всего коллективного Запада на Беларуси и отвлечь фокус от РФ.

Политолог считает, что обострение отношений с Беларусью не на руку Украине.

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"Поэтому здесь придется искать подходы, которые будут указывать на то, что Украина считает своим врагом №1 именно РФ. Если же этот случай не расследуют, то это означает, что подобные преступления будут повторяться. То есть любая спецслужба на территории Украины будет делать, что захочет, чем фактически Украину будут превращать в "серую зону" вроде Афганистана", - добавил Петренко.

Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:

Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.

В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал в Киеве.

Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.