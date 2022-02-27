"Враг сатанеет": Кличко предупредил киевлян о самой сложной ночи

Виталий Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян провести ближайшую ночь в укрытиях.

"Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Потому наши защитники готовятся защищать столицу. А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях. Ибо враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", - сообщил мэр Киева.

Вечером российские Интернет-издания распространили информацию со ссылкой, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна.

"Удивительно, что это начали распространять украинские телеграмм-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информацию только из официальных источников", - сказал Кличко.

"Россия продолжает воевать против Украины не только военным оружием, но и информационно. Создают фальшивые страницы представителей власти, манипулируют информацией, создавая какие-то легенды. Сегодня создали клон моей страницы в Инстаграмме", - добавил он.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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