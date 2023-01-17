"Все плохо": оккупанты опровергают заявления пропагандистов о захвате Соледара РФ

Капитан оккупационных российских войск опроверг заявления пропагандистов о захвате РФ Соледара Донецкой области.
Об этом он сказал в стриме с украинским блогером "Эдгаром Миротворцем". По данным издания Агентство, на видео — российский силовик Антон Боус из Саратова.
Захватчик РФ утверждает, что находится сейчас под Соледаром. На вопрос блогера о том, взят ли город оккупантами, Боус отвечает: "Соледар взяли, но все плохо (нецензурно, - ред.)". Однако когда позднее блогер еще раз спрашивает, взяла ли российская армия Соледар, тот отвечает: "Нет (нецензурно, - ред.)".
Он также уточнил, что при ударе ВСУ 1 января по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские мобилизованные, "положили 500 человек".
При этом он высказался и о ЧВК Вагнера, заявив, что туда набирают людей без документов, там "тюремщики" и "мясо", а не герои.
Бои за Соледар
Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.
Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.
Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.
Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.
За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.
Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.
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