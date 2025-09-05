Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

Нужна именно встреча лидеров - трехсторонний или двусторонний формат, подчеркнул Георгий Тихий.

В МИД прокомментировали вероятность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное из заявлений Тихого:

Предложение Путина является несерьезным с самого начала

Нужна встреча лидеров - трехсторонний или двусторонний формат

Предложение российского диктатора Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве является знаком того, что РФ не желает проводить переговоры на уровне лидеров, заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"Предложение является несерьезным с самого начала. Направленным на блокирование. Мы доносим это до наших партнеров, в частности до американской стороны, демонстрируя, что Россия, к сожалению, продолжает отказываться от встречи. Но тот факт, что допускают в принципе возможность встречи, все же является движением в правильном направлении", - пояснил он.

По словам Тихого, нужна именно встреча лидеров - трехсторонний или двусторонний формат.

"Любая география, приемлемая география, а не государство-агрессор. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров Украины и России", - добавил спикер МИД.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на высокопоставленного представителя администрации США, рассматривается возможность проведения переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным на территории Венгрии.

В публикации отмечается, что инициатива организации встречи принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. По данным источника, он работает над тем, чтобы сначала состоялись прямые переговоры между Путиным и Зеленским, а затем — трехсторонняя встреча с его участием.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп по-прежнему нацелен на содействие установлению мира. "Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", — заявил Трамп.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

