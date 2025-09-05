Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

Алексей Тесля
5 сентября 2025, 16:49обновлено 5 сентября, 17:59
127
Нужна именно встреча лидеров - трехсторонний или двусторонний формат, подчеркнул Георгий Тихий.
Зеленский ответил Путину на
В МИД прокомментировали вероятность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное из заявлений Тихого:

  • Предложение Путина является несерьезным с самого начала
  • Нужна встреча лидеров - трехсторонний или двусторонний формат

Предложение российского диктатора Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве является знаком того, что РФ не желает проводить переговоры на уровне лидеров, заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"Предложение является несерьезным с самого начала. Направленным на блокирование. Мы доносим это до наших партнеров, в частности до американской стороны, демонстрируя, что Россия, к сожалению, продолжает отказываться от встречи. Но тот факт, что допускают в принципе возможность встречи, все же является движением в правильном направлении", - пояснил он.

видео дня

По словам Тихого, нужна именно встреча лидеров - трехсторонний или двусторонний формат.

"Любая география, приемлемая география, а не государство-агрессор. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров Украины и России", - добавил спикер МИД.

Где могут пройти переговоры Зеленского с Путиным: появился инсайд

По информации агентства Reuters, ссылающегося на высокопоставленного представителя администрации США, рассматривается возможность проведения переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным на территории Венгрии.

В публикации отмечается, что инициатива организации встречи принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. По данным источника, он работает над тем, чтобы сначала состоялись прямые переговоры между Путиным и Зеленским, а затем — трехсторонняя встреча с его участием.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп по-прежнему нацелен на содействие установлению мира. "Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", — заявил Трамп.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский МИД Украины Владимир Путин Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:43Украина
Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробности

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробности

16:51Политика
Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Последние новости

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

Реклама
15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Любовница Путина Кабаева сделала свои собственные договоренности в Китае

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

14:49

Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

14:35

Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

14:30

Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

Реклама
14:16

Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

14:11

Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

13:57

Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

13:51

Известковый налет в ванной испарится за секунды с помощью неожиданного средстваВидео

13:49

Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах

13:36

"Цена пустится во все тяжкие": банкир назвал курс доллара и евро с 8 сентября

13:08

Осень пока подождёт: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие выходные

12:48

Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирогаВидео

12:47

"Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

12:40

Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки РФ

12:40

В Украине вырастет минимальная пенсия: в ВР рассказали, каких надбавок ждать

12:18

Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

12:08

Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

11:54

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

11:42

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

11:34

Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

11:13

Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

11:08

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предкиВидео

Реклама
10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

10:45

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:35

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Крысам - обида, Змеям - обман

10:15

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасностиВидео

10:14

Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

10:01

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

09:59

"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

09:58

НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

09:47

Большинство заблуждается: сколько можно дарить цветов на праздник

09:29

Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять