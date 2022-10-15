"ВСУ будут давить": генерал США раскрыл сценарий контрнаступления украинской армии

Бен Ходжес рассказал о перспективах наступления ВСУ / скриншот, УНИАН

Для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для атакующих украинских сил, заявил бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет посложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащены, не готовы и необучены, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", - сказал в эфире телеканала Еспресо.

По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и преуспевать, но это будет немного медленнее и тяжелее.

"Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - добавил Ходжес.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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