ВСУ "денацифицировали" безграмотного оккупанта, который грозился "порвать" украинцев

ВСУ ликвидировали безграмотного оккупанта из Осетии / Коллаж Reuters, Радио Свобода

ВСУ уничтожили безграмотного российского оккупанта из Северной Осетии, который хотел "порвать" всех украинцев. В Украине он воевал "с первых часов" полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские воины ликвидировали 30-летнего Валерия Бериева, который даже не научился писать на русском языке. Зато он нашел время, чтобы повоевать в Сирии, Ливии и на Донбассе.

В своем угрожающем сообщении об "уничтожении" украинцев он смог написать правильно только два коротеньких слова - "даже" и "мы".

ВСУ ликвидировали безграмотного оккупанта / СтратКом ВСУ

В российских пабликах пишут, что Бериев был ликвидирован на Донбассе. Тело его повезут аж во Владикавказ.

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Как сообщал Главред, за последнюю неделю Вооруженные силы Украины повредили все три моста, которые соединяют основные трассы с Херсоном. При этом на днях партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.Читайте такжеВСУ за неделю уничтожили 21 состав БК, 17 баз и два командных пункта оккупантов

Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.

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