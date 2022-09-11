ВСУ до выхода на государственную границу остается 50 км - главком Залужный / "Главнокомандующий ВСУ" / Telegram

На Харьковском направлении до выхода на украино-российскую границу ВСУ остался очень небольшой рывок ‒ в 50 километров. Об этом написал на своем канале в Telegram главком украинской армии Валерий Залужный.

"Вооруженные силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км. На этих фотографиях – результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск", ‒ рассказал главнокомандующий.

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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области с целью освобождения своих территорий от оккупации России. Захватчиков выбивают с занятых ими позиций. Уже освобождены Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина вернула под свой контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Там восстанавливается жизнедеятельность и порядок. Проводятся мероприятия с целью обеспечения безопасности.

10 сентября бойцы армии Украины подняли флаг над Купянском. Город на границе с Россией находился под оккупацией Москвы с самого начала полномасштабной войны. Купянск – важный транспортный узел. Через город шла основная линия снабжения российских оккупантов.

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