"ВСУ идут": мэр города в Херсонской области призвал людей выехать

Херсон / УНИАН, Людмила Денисова

Жителей Олешковской общины Херсонской области призвали держаться подальше от мест расположения российской техники, мест дислокации оккупантов и складов с боеприпасами.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов , где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут. Смерть врагам. Не будьте живым щитом для врагов", - призвал председатель Олешковской общины Евгений Рищук.

Ситуация в Херсонской области

В Оперативном командовании Юг заявляли, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области сталкиваются с определенными трудностями. Вокруг украинской военной операции много эмоций, а само контрнаступление усложняется открытой степной местностью. Для достижения успеха следует далеко отогнать российские оккупационные войска.

Росгвардия 28 июня похитила мэра Херсона Игоря Колыхаева. Политика увезли в неизвестном направлении. Он оставался в городе после того, как Херсон захватила Россия. Где может находиться Колыхаев, неизвестно.

По данным американского Института изучения войны, ВСУ продолжают успешно контрнаступать на Херсонщине. Украинские войска, вероятно, освободили Зеленый Гай и Барвинок в 25 км от самого захваченного россиянами Херсона. Впрочем, ни Киев, ни Москва такие данные на официальном уровне не подтверждают.

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