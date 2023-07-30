ВСУ мощно ударили на юге: "перемололи" две роты оккупантов РФ вместе с техникой

Силы обороны движутся вперед на Таврическом направлении, рассказал Александр Тарнавский.

https://glavred.info/ukraine/vsu-moshchno-udarili-na-yuge-peremololi-dve-roty-okkupantov-rf-vmeste-s-tehnikoy-10489507.html Ссылка скопирована

У ВСУ есть успехи на юге / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

На Таврическом направлении украинские военные движутся вперед, сообщил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

При этом потери врага за сутки составили более двух рот убитыми и ранеными. Об этом он написал в Telegram-канале в воскресенье.

"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны движутся вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 20 единиц военной техники противника", — подчеркнул он.

видео дня

Среди уничтоженной вражеской техники:

2 танка;

6 ББМ;

БПЛА "Орлан-10";

3 артиллерийские системы;

минометы;

малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник";

автомобильная техника.

Кроме этого, было уничтожено 2 склада боеприпасов оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты пошли на штурм в Марьинке. В районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты усилили штурмовые действия, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Ранее в ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы. После атаки беспилотников на Москву говорить о покое в РФ уже не приходится, подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.

Больше новостей: