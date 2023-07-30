ВСУ мощно ударили на юге: "перемололи" две роты оккупантов РФ вместе с техникой

На Таврическом направлении украинские военные движутся вперед, сообщил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.
При этом потери врага за сутки составили более двух рот убитыми и ранеными. Об этом он написал в Telegram-канале в воскресенье.
"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны движутся вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 20 единиц военной техники противника", — подчеркнул он.
Среди уничтоженной вражеской техники:
- 2 танка;
- 6 ББМ;
- БПЛА "Орлан-10";
- 3 артиллерийские системы;
- минометы;
- малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник";
- автомобильная техника.
Кроме этого, было уничтожено 2 склада боеприпасов оккупантов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты пошли на штурм в Марьинке. В районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты усилили штурмовые действия, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
Ранее в ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы. После атаки беспилотников на Москву говорить о покое в РФ уже не приходится, подчеркнул Юрий Игнат.
Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.
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